Emekli İkramiyesinde Güncel Rakamlar Belirleniyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE DİKKAT

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı ve emeklilerin odağı bayram ikramiyesine yönelik haberlerde. 2024 yılında yüzde 50 artışla emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Gözler, yapılacak açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, olası zam senaryolarını araştırırken, masadaki rakamlar giderek belirginleşiyor. Şu an için emekli bayram ikramiyesine ek yapılacak zam netleşmedi, ama mart ayının yaklaşmasıyla birlikte çeşitli senaryolar gündeme geliyor.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu konuyla ilgili ciddi açıklamalar yaptı. Önümüzdeki haftalarda bir karar verilmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca, yeni emekli olanların bayram ikramiyesi alıp almayacağı merak konusu. Erdem, “1 Mart itibarıyla emekli maaşı alan herkes Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Yani, Şubat ayı sonuna kadar emeklilik için müracaat yapanlar ikramiyeden faydalanacaklar” şeklinde ifade etti.