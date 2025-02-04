Emekli Maaş Zammı 2025’te Yürürlükte Olacak

EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Emekli maaşlarına yapılan artış ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesi, milyonlarca emekli tarafından dikkatle izlenen önemli konular arasında yer alıyor. Özellikle en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye çıkarılması, emeklilere yapılacak 1969 TL’lik maaş farkının ne zaman ödeneceği hakkında birçok soruyu gündeme getiriyor. “2025 emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları, merak konusu olmaya devam ediyor.

HAZİRAN AYINDA YAPILACAK ÖDEMELER

TBMM tarafından kabul edilen yeni düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşlarındaki artış, 2025 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Bu durum, maaş farklarının Şubat ayının ilk haftalarında emeklilerin hesaplarına yatırılması anlamına geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını genellikle ayın 17 ile 28’i arasında aldıkları için Ocak ayına ait maaş farkı, Şubat ayında ödenecek maaşa eklenerek ödenecek. Düzenlemenin uygulanabilmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor ve yayımlandıktan sonra emeklilerin hesaplarına 1969 TL’lik fark ödemeleri yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ARTIŞININ NEDENİ

Emeklilerin maaş zammı, enflasyon oranına göre belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla emeklilere yüzde 15,75 oranında bir artış yapıldı ve en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı ile ilgili açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, düzenlemenin 2025 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını ifade ederek, “Teklifin Meclis’te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmektedir.” şeklinde konuştu.