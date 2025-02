Emekli Maaş Zammı Ne Zaman Ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTİLDİ

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL seviyesine çıkarıldı. İlgili düzenleme yasalaştıktan sonra ocak ayında oluşan 1969 TL’lik maaş farkı hesaplara yatırılacak. Emekliler, konu hakkında bilgi bekliyor. En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselten düzenleme, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Taban aylığı alan milyonlarca emekli ise “Fark ödemeleri ne zaman yapılacak?” sorusunu merak ediyor.

EMEKLİ SAYISI VE YENİ MAAŞ MİKTARI

Gözler bu hafta TBMM’deki çalışmalardaydı. Beklenen düzenleme kabul edildi ve en düşük emekli maaşı yüzde 15.75 oranında artışla 14 bin 469 TL oldu. Yaklaşık 1 milyon 980 bin emekli, 12 bin 500 TL taban aylığı alıyordu. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından süreç nasıl işleyecek? En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarılması sonucu 1969 TL’lik bir fark doğdu. Peki, bu maaş farkları ne zaman ödenecek?

YASAL SÜREÇ VE DETAYLAR

Konu hakkında bilgi veren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “En düşük emekli maaşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Devamında sayın Cumhurbaşkanına sunulup onay istenecek. Sonrasında ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacaktır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Meclis’te ilgili düzenleme ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ üzerinden tartışılıyor. Ayrıca, 700 TL’lik asgari ücret desteğinin 1000 TL’ye çıkarılması ve 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 2000 TL ile ilgili detaylar da mevcut. Toplam 9 maddeden oluşan bu teklif hakkında bilgi sahibiyiz.

EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ

2008 yılında, 55510 sayılı kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumları bir araya gelerek Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında toplandı. Emekliler, emekli tahsis numaralarının son hanesine göre ödemelerini alıyor. 4A SSK emekli maaşları genellikle ayın 17’si ile 28’i arasında ödendiği için ödeme tarihine 4A veya 4B emekli aylık ödeme bilgileri üzerinden ulaşılabiliyor. Ödeme tarihleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyor.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI VE ÖDEME GÜNLERİ

Bağkur emeklileri için maaş ödeme günleri ise şu şekildedir:

– 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25’inde,

– 3 ve 1 olanlar her ayın 26’sında,

– 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27’sinde,

– Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü her ayın 28’i yatan maaşını alır.

ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçmiş dönemlerden elde edilen verilere göre, benzer uygulamalarda emekli maaşına ilave olarak yatırılmış. Ancak bu durum, önceden ödeme yapılmayacak anlamına gelmiyor. Bu konuda, henüz yasal bir düzenleme bulunmuyor. Ocak ve Şubat aylarına ilişkin zam farkı, topluca mı ödenecek? Emeklilere ne kadar ödeme yapılacak? Tahminlere göre, Şubat maaşı, ocak ayındaki fark ödemesiyle birlikte 16.438 TL olarak yapılacak. Sonraki dönemde ise mart ayı ile haziran ayı arasında 14.469 TL aylık ödemelerin yapılacağı belirtiliyor.