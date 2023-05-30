Emekli maaşına iyileştirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasında müjdelediği emekli maaş zamları ile ilgili ayrıntılar belli oluyor.

Seçimlerin ardından belirlenecek yeni ekonomi yönetiminin ilk olarak vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik adımlar atması bekleniyor. Bu beklentiyi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında verdiği mesajlar hem de emekli aylıklarına kademeli iyileştirme ve asgari ücrete ara zam yapılacağı açıklamaları güçlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Beştepe’deki balkon konuşmasında ekonomiye yönelik mesajları dikkat çekti. Erdoğan’ın, “Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır” vurgulaması çerçevesinde atılacak adımlar, 28’inci dönem parlamentosu ve yeni kabinenin öncelikli gündemi olacak.

Ekonomi yönetiminin ilk hedefi, enflasyona karşı alım gücünün yükseltilmesi ve sosyal haklar olacak. Bu kapsamda, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan emeklilere iyileştirme, asgari ücrete ara zam, 1. dereceye gelen tüm memurlara 3600 gösterge gündeme gelecek. Fahiş fiyatlara karşı gıdada denetimler artırılırken, yüksek kira artışlarına karşı da kapsamlı bir tedbir paketi gündeme alınacak.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından oluşan yeni Meclis ve kısa bir sürede açıklanması beklenen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündemi yoğun olacak. Asgari ücrete geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam gündemde. Temmuzdan itibaren geçerli olacak yeni ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve yeni asgari ücretin 10 bin lirayı aşması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olarak belirlenmesinin ardından, bu rakamın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de kademeli ek zam çalışması yapılacak. Bu kapsamda, temmuz ayında yapılacak rutin enflasyon artışının üzerine refah payı eklenmesi ve taban aylıkların da yükseltilebileceği belirtiliyor.

MEMURLAR İÇİN DÜZENLEME

Benzer bir refah payı düzenlemesi, memur ve memur emeklileri için de yürürlüğe alınacak. Memur ve emekliler, temmuzda yüzde 6 zam ve 6 aylık TÜFE’nin üzerine refah payı alacak. En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının ardından, tüm memurlar için aylıkları bu şekilde kademeli olarak düzenlenmiş olacak. Kamu personel rejiminde yapılacak bir diğer değişiklikle, Ocak ayında yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesinin dışında kalan memur, şef, tekniker gibi birinci dereceye giren tüm kamu görevlileri de 3600 ek göstergeden yararlanacak. Ağustos ayında ise tüm memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeler için memur konfederasyonlarıyla masaya oturulacak. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan yaklaşık 100 bin taşeron işçiye kadro teklifi de yeni Meclis’in gündemine gelecek.

Önümüzdeki süreçte, EYT’lilerin emeklilik başvurularının tümünün sonuçlandırılması için SGK yoğun bir mesai yürütecek. Bu ay sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapan EYT’liler de diğer emekliler gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilere 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinde de artış olması bekleniyor.

KİRA VE GIDADA FAHİŞ FİYAT MÜCADELESİ

Önümüzdeki dönemde, ücret artışlarıyla sabit gelirliler enflasyona karşı korunmaya çalışılırken, fahiş fiyat artışlarına karşı da önlem alınacak. Başta gıda ürünlerinin satışı olmak üzere, denetimler artırılacak. Özellikle üç büyükşehir İstanbul, Ankara, İzmir ile sahil şehirlerinde fahiş kira artışlarına karşı tedbir alınacak. Kira artışlarında yüzde 25 sınırlaması uygulamasında sürenin uzatılması, fahiş kira artışlarına hapis ve para cezası getiren düzenlemenin kısa sürede gündeme getirilmesi bekleniyor. Ayrıca büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Bölgesine göre kira tespiti ve kiracı-ev sahibi arasında arabuluculuk mekanizmasının da önümüzdeki dönemde devreye alınması öngörülüyor.

6 Şubat depreminin ardından yıkılan şehirlerde konut projeleri yoğun şekilde sürecek. Enerjide de yerli doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı sıra uluslar arası hub olma hedefine odaklanılacak. Rusya ile Trakya’da kurulacak enerji merkezi projesine hız verilecek.