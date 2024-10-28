Emekli Promosyon Miktarları Yükseldi! İşte Bankalar desteğiyle artan ödemeler

DÖRT FARKLI MAAŞ DİLİMİ İLE PROMOSYONLAR YÜKSELDİ

Ekim ayında dört maaş dilimi üzerinden belirlenen promosyon tutarları artış gösterdi. “Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Bankaların sunmuş olduğu promosyon ödemesinde son durum ne?” gibi sorularınıza haberimizin devamında cevap bulabilirsiniz. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyalarının tutarları 25 bin TL’ye yaklaşıyor ve en yüksek promosyonu sunan banka belirlendi.

BANKALARIN SUNDUĞU PROMOSYON ÖDEME TUTARLARI

Garanti BBVA, emeklilere maaş aralıklarına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Ziraat Bankası, SGK emeklileri için 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Halkbank da emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor. ING Bank, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu promosyona otomatik fatura talimatına bağlı olarak 3.000 TL ekleniyor ve toplam miktar 18.000 TL’ye ulaşıyor.

DİĞER BANKALAR VE SUNDUKLARI FIRSATLAR

Denizbank, emekli maaşını bu bankadan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını iletti. İş Bankası, bu ay 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. QNB Finansbank ise, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 16.200 TL’ye kadar ödemede bulunacağını belirtti. VakıfBank, maaşını bu bankaya taşıyan SGK emeklilerine özel 12.000 TL’ye varan ödeme yapıyor ve ayrıca alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL, yıllık 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunarak toplamda 24.000 TL sağlamayı hedefliyor. Albaraka Türk, 28 Mart – 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra 4.000 TL’ye kadar ek ödeme yaparak toplamda 16.000 TL ödül kazanma imkânı sunuyor.