Emekli Promosyonları 35 Bin TL’ye Ulaşabilir

EMEKLİLERDE BANKA PROMOSYON YARIŞI HIZLANIYOR

Eylül ayı ile birlikte emeklilerin banka promosyonları üzerindeki rekabet artış göstermeye başladı. Temmuz ayında maaş zammı ile birlikte yeni arayışlara yönelen emekliler için bankalar kampanya içeriklerini güncelledi. Eskiden yalnızca bir banka 27 bin TL civarında ödeme sağlarken, günümüzde birçok banka bu rakama yaklaşan promosyonlar sunmaya başladı. Özel bir banka, 30 Eylül 2025 tarihine kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyon veriyor ve ek bonuslarla toplamda 28 bin 500 TL’ye ulaşan avantajlar sunuyor. Ayrıca, yakınını getiren emeklilere kişi başı 250 TL ile toplamda 2 bin 500 TL ek kazanç fırsatı sağlanıyor. Bu sayede emekliler, promosyonlarını daha da artırma imkanına kavuşuyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ PROMOSYONLARI ETKİLEYECEK

Merkez Bankası tarafından yıl sonu için öngörülen enflasyon oranı yüzde 25-29 aralığında belirtiliyor. Piyasa beklentisi ise yüzde 29 seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Uzmanlar, bu oranların ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 10 arasında zam yapılabileceğini gösterdiğini ifade ediyor. Böyle bir durumda, promosyonların 30 bin TL seviyesine ulaşması olasılığı oldukça güçlü görünüyor.

EMEKLİLER HANGİ BANKAYI SEÇMELİ?

Uzmanlar, emeklilerin yalnızca promosyon rakamlarına odaklanmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Bankaların sunduğu ek hizmetler, dijital kolaylıklar, kredi imkanları ve diğer kampanyalar da dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, maaşı karşılığında kredi kullanmakta olan emeklilerin banka değiştiremeyecekleri, bu yüzden sözleşme şartlarını dikkatli bir şekilde incelemeleri gerektiği vurgulanıyor.

OCAK DÖNEMİ ÖNEM TAŞIYOR

Şu anda 27 bin TL seviyesinde bulunan promosyonlar, ek avantajlarla 28 bin 500 TL’ye kadar yükselebiliyor. Yıl sonu enflasyon oranlarına bağlı olarak ocak ayında bu promosyonların 30 bin TL’yi geçmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, emeklilerin banka seçiminde rakamlara ek olarak, uzun vadede kendilerine fayda sağlayacak hizmetlere de dikkat etmelerinin çok önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Eylül ayı içinde promosyon tutarlarının 35 bin TL seviyesine ulaşabileceği yönünde iddialar gündemde. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla bu rakamın kısa bir süre içinde gerçek olabileceği ifade ediliyor.