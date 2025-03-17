Emekli Promosyonlarında Mart Ayı Fırsatları

ŞUBAT’MA AİT YENİ EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI

Şubat ayında pek çok kamu ve özel bankanın yeni emekli promosyonu kampanyalarını duyurduğu görülüyor. Mart ayına gelindiğinde, bazı bankaların rekabet nedeniyle promosyon ödemelerinde önemli artışlar yaptıkları dikkat çekiyor. Bu güncellemelerle birlikte emeklilerin alabileceği nakit promosyon miktarları değişkenlik gösteriyor.

MART AYINDA EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Mart 2025’te, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankalardan biri Yapı Kredi. Banka, 1 Mart 2025 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını kendi hesaplarından alma sözü veren emeklilere 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacak. Yapılan açıklamaya göre, promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından emeklilere maaş aralıklarına göre belirli tutarlarda promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca, Yapı Kredi, ek ödül taahhütnamesinin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş tutarından bağımsız olarak 2.500 TL ek nakit ödül sunuyor. Bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması halinde de 2.000 TL ek ödül ödenecek. Bu ek ödemelerle toplam promosyon ve ek ödül tutarı 19.500 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

TOPLAMDA 25.000 TL’YE VARAN PROMOSYON FIRSATLARI

ING Bank, emeklilere maaş tutarlarına bağlı olarak ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Bunun yanı sıra, kampanyalarla toplamda 25.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatları sağlıyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB) de resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt ettikleri takdirde toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacaklarını açıkladı. Bu tutarın 12.000 TL’si ana promosyon, 9.000 TL’ye kadar olan kısmı ise ek promosyon olarak sunuluyor.