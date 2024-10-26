Emekliler İçin Promosyon Ücretleri Güncellendi**

EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI GÜNCELLENDİ

Emeklilere ek gelir sağlayan emekli banka promosyonları için araştırmalar yoğunlaşırken bankalar arasında rekabet de artıyor. Bankalar, emekli promosyon kampanyalarının yeni rakamlarını peş peşe açıklıyor. Emekli promosyonu için rakamlarını artıran bankalar dikkat çekiyor. Ek gelir elde etmek isteyen emekliler, bankaların kampanyaları için taleplerini artırıyor. Hangi bankanın daha yüksek emekli promosyonu verdiğini araştıran emekliler, başvuru şartları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI REKABETİ KIZIŞTI

Emekli banka promosyonları, emekliler için merak edilen bir konu olmaya devam ediyor. Bankalar, emeklilerden gelen yoğun talep karşısında yeni rakamları açıklayarak rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Tavan rakamın 24 bin lira olduğunun duyurulduğu bu kampanyalar için bazı bankalar rakamlarını yükseltti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Akbank’ın da içinde bulunduğu 13 bankaya olan ilgi arttı. Bankalar, ekim ayı güncel emekli banka promosyon kampanyaları için merak edilen detayları paylaştı.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU

Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi veriyor.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON FIRSATLARI

Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstü olan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon sunuyor.

ING BANK’TA YENİ FIRSATLAR

ING Bank, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara ek koşulsuz 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyon fırsatları ile toplamda 20.000 TL’ye varan nakit kazanma imkanı mevcut.

HALKBANK’TAN AVANTAJLI TEKLİF

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Brüt maaş tutarına göre ödenecek promosyon, 10.000 TL – 19.999 TL arası 8.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 12.000 TL olacak.

VAKIFBANK’IN ÖNE ÇIKAN TEKLİFİ

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 24.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapılan alışverişlerde toplamda 12.000 TL’ye varan ek nakit ödeme fırsatı sunuluyor.

QNB FİNANSBANK’TAN KAMPANYA

QNB Finansbank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 16.200 TL’ye kadar olan nakit promosyon ve kredi kartı avantajları sağlıyor.

İŞ BANKASI PROMOSYON HESAPLAMASI

İş Bankası, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklilerine 3 yıl boyunca emekli maaşlarını İş Bankası hesabına aktarılması halinde promosyon ödemesi yapıyor.

TÜRKİYE FİNANS’TA YÜKSEK PROMOSYON

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan ve davet edilen her bir emekli için ek 250 TL nakit ödül fırsatı sunuyor.

AKBANK’IN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Akbank, SGK emekli maaşını bankadan alanlar için 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek 2.500 TL chip-para fırsatı sunuyor.

DENİZBANK’TAN NAKİT PROMOSYON

DenizBank, emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca yeni hesap açan emeklilere 8.000 TL’ye kadar ek promosyon fırsatı sağlıyorken bu kampanya belirli tarihler arasında geçerli.

ŞEKERBANK PROMOSYON FIRSATLARI

Şekerbank, maaş aralıklarına göre emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon imkanı sunuyor.

YAPI KREDİ’DE EK AVANTAJLAR

Yapı Kredi, SGK emeklilerine 18.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, ek ödüller ile birlikte farklı kampanyalar da mevcut.