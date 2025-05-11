emeklilere-25-bin-tl-promosyon

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA AVANTAJLARI

Bankadan gelen açıklamaya göre, emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıma taahhüdü veren Sosyal Güvenlik Kurumu emeklileri, 15 bin liraya kadar nakit promosyon alabiliyor. İki fatura ödeme talimatı verildiğinde 2 bin 500 lira, yeni bir kredi kartı alınması veya mevcut kartla yapılacak 1000 lira ve üzeri harcamaya 2 bin lira ve mobil uygulamaya ilk kez giriş yapıldığı takdirde 500 lira ek ödeme yapılacak. İlk kez bankaya maaşını taşıyan müşteriler, kredi kartlarıyla ayda 1000 lira ve üzeri harcama yapmaları durumunda beş ay boyunca 1000 lira, toplam olarak 5 bin lira nakit ödül kazanabiliyor. Böylece toplam promosyon miktarı 25 bin liraya ulaşabiliyor.

HIZLI VE KOLAY MAAŞ TAŞIMA İŞLEMLERİ

Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, şubeye gitmeden istedikleri yerden Yapı Kredi Mobil, bireysel internet şubesi ya da müşteri iletişim merkezi aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler için ise maaşlarını Yapı Kredi’ye taşımak amacıyla e-Devlet üzerinden işlemlerini yapma imkanı bulunuyor.

YAPI KREDİ’NDEN HİZMET ANLAYIŞI

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, emeklilere bankanın sunduğu ayrıcalıkları sağlamaya devam ettiklerini ifade etti. Müşteri memnuniyetini hizmet anlayışlarının merkezine koyarak, emeklilere pek çok ürün ve hizmetle destek olduklarını belirtti. Ülgen, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 25 bin liraya varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”