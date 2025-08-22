emeklilere-bankalar-promosyon-veriyor

PROMOSYON ÖDEMELERİ ARTIYOR

Emeklilere bankalar her üç yılda bir promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Enflasyon sebebiyle bu rakam sürekli artış gösteriyor. Bankalar arasında promosyon yarışması hızlanıyor ve bu durum kamu bankalarında 15 bin lira, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıkan tutarlarla sonuçlanıyor. Ancak birçok emekli, başka bir bankaya geçmek istediğinde zorluklarla karşılaşıyor.

SÖZLEŞMELERİN DETAYINA DİKKAT EDİLMELİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, emekli maaşını almak isteyenlerin sözleşmeleri dikkatlice incelemesi gerektiğini belirtti. “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi soruların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Kılıç, bazı bankaların promosyon süreci için emeklilerden fatura taşıma ya da kredi kartı çıkarma şartı istediğinin altını çizdi. Kılıç, konuya ilişkin şu şekilde konuştu: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Bunun dışında zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışların ücretlendirilmesinde sınırlamalar getiriyor.”