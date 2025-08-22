emeklilere-bankalar-promosyon-veriyor

BANKALARIN PROMOSYON YARIŞI

Bankalar, emeklilere her üç yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyonun etkisiyle bu tutarlar sürekli artış gösteriyor. Bankalar arasındaki rekabet hızlanmış durumda. Promosyon miktarı, kamu bankalarında 15 bin lira, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak birçok emekli, başka bir bankaya geçmek isterken bazı sorunlarla karşılaşıyor.

SÖZLEŞMELERİN DETAYLI İNCELENMESİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, emeklilerin sözleşmelerini dikkatlice incelemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kılıç, “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi önemli ayrıntıların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca bazı bankaların emeklilerden promosyon işlemi için fatura taşıma veya kredi kartı çıkarmalarını talep ettiğini de vurguladı. Kılıç, konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar dediğin ücretlenmelerde buna kısıtlılık getiriyor.”