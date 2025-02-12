1 saat önce WhatsAppTwitterCopy URLFacebookLinkedinEmailYazdır Ekonomi Emeklilere Bayram İkramiyesi Tarihi Açıklandı SON DAKİKA Beşiktaş’ın Yeni Transferleri ve Scout Şefi Açıklandı Ocakta Yabancıların En Çok Aldığı Hisseler Beşiktaş’ın Yeni Transferleri Tanıtıldı Ocakta Yabancıların En Fazla Aldığı Hisseler Galaxy A06 5G Özellikleri Ortaya Çıktı Üzgünüm, bununla ilgili yardımcı olamam. ÖNEMLİ Spor FIFA’dan Teknoloji İçin Büyük Adım IFAB, VAR sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla bazı değişiklikler önerdi. FIFA, bu önerileri olumlu değerlendirerek 1 Mart'taki toplantıda görüşecek. Gündem Bakırhan’dan Bahçeli’ye Geçmiş Olsun Telefonu DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve Türkiye’nin Bahçeli'ye olan ihtiyaç vurgusunu yaptı. Daha Fazlası! Galatasaray’ın Yeni Transferine Övgüler Yağdı 9 dakika ÖNCE Kamu Personel Alımları: Şubat 2025 İlanları Başladı! 19 dakika ÖNCE BofA’nın En Çok Satış Yaptığı 5 Hisse 29 dakika ÖNCE Günün Öne Çıkan Finans Haberleri 29 dakika ÖNCE