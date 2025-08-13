Emeklilere Promosyon Müjdesi: SGK Duyurdu

ALMANYA VE BULGARİSTAN’DAN EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON MÜJDESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alıp Türkiye’de yaşayanların da banka promosyonu alabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR İÇİN ADIM ATILMALI

SGK, emekli aylığı alanların promosyondan yararlanabilmesi için, “Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın.” açıklamasında bulundu. Bu gelişme, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştiriyor ve onlara ek bir fayda sağlıyor.