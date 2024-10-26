Emeklilere Yeni Promosyon Rakamları Duyuruldu!

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ

Emekliler için banka promosyon rakamları güncellendi. Ek gelir sağlamak amacıyla emekli promosyonlarını araştıran emeklilerin talepleri artarken, bankalar da bu alanda rekabete girdi. Bazı bankalar, emekli promosyonu için sundukları rakamları artırarak dikkat çekti. Emekliler, hangi bankanın daha yüksek promosyon verdiğini araştırırken, kampanyalar için başvuru şartlarını da sorguluyor.

BANKALAR ARASINDA REKABET ARTIKÇA ARTMAKTADIR

Banka promosyonları, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Bankalar, emeklilerin yoğun talep gösterdiği promosyonları açıklayarak rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Tavan rakamı 24 bin lira olarak belirlenen emekli promosyon kampanyalarında, Ziraat Bankası, Halkbank ve Akbank’ın da yer aldığı 13 banka için araştırmalar artış gösterdi. Ekim ayı güncel emekli promosyon kampanyalarına dair detaylar ortaya çıktı.

ZİRAAT BANKASI’NIN SUNDUĞU İMKANLAR

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.

GARANTİ BANKASI’NIN DETAYLARI

Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstü olanlara 15.000 TL nakit promosyon avantajı sunuyor.

ING BANK’A TAŞIYANLARA AVANTAJLAR

ING Bank, emekli maaşını bankalarına taşıyanlar için koşulsuz 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL’ye ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL’ye kadar ek nakit promosyon imkânı sağlıyor. Toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon almak mümkün.

HALKBANK VE VAKIFBANK İLE KAZANÇLI ANLAŞMALAR

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. VakıfBank ise, maaşını taşıyan emeklilere özel 24.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Ek olarak, VakıfBank kredi kartı ile yapılan alışverişlerden de avantajlı teklifler bulunmakta.

FİBABANKA VE QNB FİNANSBANK’A YÖNELENLER

Fibabanka, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankada almayı taahhüt eden emeklilere çeşitli promosyon ödemeleri sunarken, aynı şekilde QNB Finansbank da emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

İŞ BANKASI’NIN TAHSİLAT ŞARTLARI

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 3 yıllık taahhüt ile promosyon sağlar. Promosyon tutarı, ödenen emekli maaşına göre değişiklik göstermektedir.

TÜRKİYE FİNANS’IN YENİ KAMPANYALARI

Türkiye Finans, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, her davet edilen emekli yakını için 250 TL ek ödül sunuyor.

AKBANK VE DENİZBANK’TA YENİ FIRSATLAR

Akbank, emekli maaşı alanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon ile 2.500 TL chip-para sunuyor. DenizBank, ekim kampanyasında yeni hesap açan emeklilere ilave promosyon fırsatı sunmakta.

ŞEKERBANK VE YAPI KREDİ’NİN AVANTAJLI TEKLİFLERİ

Şekerbank, emekli maaş tutarına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı verirken, Yapı Kredi, 18.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek ödüller ve dijital aktiflik şartlarına göre emeklilere ek avantajlar sağlıyor.