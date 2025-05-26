Emeklilerin Bayram İkramiyesi Hesaplara Yatıyor

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını öğrenmek istiyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bu konu için resmi bir açıklama gerekliydi. SGK, bu konuda beklenen bilgiyi duyurdu ve emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağı tarih belirlendi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATACAK

“SGK, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatacağını” duyurdu. Kurban Bayramı’nda, milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, emekli ikramiyesi alacak. Bu durum, emeklilerin bayramı daha rahat geçirip geçiremeyeceği açısından oldukça önemli bir konu.