Ekonomi

Emeklilerin Maaşları 4 Haziran’da Yatacak

emeklilerin-maaslari-4-haziran-da-yatacak

KURBAN BAYRAMI’NA YAKLAŞILDIĞINDA MAAŞ DURUMU BELİRLENDİ

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarının durumu gündemde ön planda yer alıyor. Bayram öncesinde maaşların ödenip ödenmeyeceğine dair tartışmalar sona erdi.

ÖDEMELER ERKEN GERÇEKLEŞİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaşların ödemelerinin belirlenen tarihten önce yapılacağını açıkladı. Kurumun yaptığı açıklamada, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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