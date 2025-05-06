Gündem

Emeklilerin Yeni Bayram İkramiyesi Belli

emeklilerin-yeni-bayram-ikramiyesi-belli

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN BEKLENTİLER

Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırıldıktan sonra milyonlarca emekli, şimdi Kurban Bayramı için yapılacak ikramiye açıklamasını bekliyor. Geçmişe baktığımızda, 2 yıl önce asgari ücretin üzerinde maaş alan emekliler, bugün asgari ücretin altında emekli maaşı alabiliyor. Bu durum, emeklilerin bayram ikramiyelerine olan ihtiyacını da artırıyor.

GEÇEN YILKİ BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARI

Bayram ikramiyeleri, ilk olarak 1.000 TL olarak dağıtılmaya başlanmıştı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu tutar 4.000 TL’ye yükseldi. Ödemeler sırasında, emeklilerin hesaplarına önce 3.000 TL yatırıldı ve 1.000 TL’si gecikmeli olarak geçmişti. Şimdi ise emekliler, önümüzdeki dönemde verilecek bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Altay Bayındır, Manchester United’a Elveda Dedi

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır, Manchester United'a geri dönüyor. Bu durum, spor dünyasında büyük merak uyandırdı. Tüm detaylar dikkatle takip ediliyor.
Flaş

Bahar Dizisi İzleyicileri O Sahneyi Kapatıyor

Salı akşamları izleyiciyle buluşan Bahar dizisi 45. bölümüyle büyük ilgi gördü. Her bölümde artan gerilimle birlikte önemli bir kriz yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.