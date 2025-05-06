Emeklilerin Yeni Bayram İkramiyesi Belli

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN BEKLENTİLER

Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırıldıktan sonra milyonlarca emekli, şimdi Kurban Bayramı için yapılacak ikramiye açıklamasını bekliyor. Geçmişe baktığımızda, 2 yıl önce asgari ücretin üzerinde maaş alan emekliler, bugün asgari ücretin altında emekli maaşı alabiliyor. Bu durum, emeklilerin bayram ikramiyelerine olan ihtiyacını da artırıyor.

GEÇEN YILKİ BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARI

Bayram ikramiyeleri, ilk olarak 1.000 TL olarak dağıtılmaya başlanmıştı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu tutar 4.000 TL’ye yükseldi. Ödemeler sırasında, emeklilerin hesaplarına önce 3.000 TL yatırıldı ve 1.000 TL’si gecikmeli olarak geçmişti. Şimdi ise emekliler, önümüzdeki dönemde verilecek bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor.