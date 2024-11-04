Emeklilik Yaşı Hakkında Açıklama Geldi!

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Milyonlarca çalışan, özellikle emekli olmak için gerekli yaşa ulaşan vatandaşların aklındaki en önemli soru “Emeklilik yaşı artacak mı?” sorusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yaş düzenlemesi üzerine geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalar yaptı. Peki, bu düzenleme ne zaman gerçekleştirilecek, emeklilik yaşı artacak mı?

DÜZENLEME GÜNDEMDE YER ALMIYOR

Milyonlarca çalışanın merak ettiği emeklilik sistemi ve emekli aylıklarının hesaplanmasına dair bir konunun gündemlerinde olmadığını belirten Bakan Işıkhan, “Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla alakalı bir konu gündemimizde yok. Ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler ve 12. Kalkınma Planımız çerçevesinde emeklilik sistemimizi iyileştirmek ve daha iyi bir noktaya getirmek için gelebilecek her türlü öneriye açığız” şeklinde ifade etti. Bu açıklamalara göre, emeklilikte yaş düzenlemesine dair henüz bir değişiklik planı bulunmuyor.

SİYASİ BOYUTU UNUTMAMAK GEREKİYOR

AK Parti Grup Başkanı Güler, emeklilik sistemiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt vererek, “Bizim daha adil, dengeli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi oluşturmamız gerekiyor” dedi. Ayrıca, emeklilik sistemini değerlendirirken dünya örneklerinin dikkate alınması gerektiği üzerinde durdu. Güler, Avrupa’daki emeklilik yaşı oranına dikkat çekerek, “Gelişmiş Batı toplumlarına baktığımızda 45 yaşında, 50’li yaşlarda emekli bulamazsınız” ifadesini kullandı. Şu anki prim miktarlarının ve emeklilik yaşının yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Sonuç olarak, emeklilik sistemiyle ilgili önemli değişikliklerin uzun ve detaylı bir süreç gerektirdiği ortaya çıkıyor. Ancak, emeklilik sistemiyle yapılacak değişiklikler ve bunların şekli hakkında henüz kesin bir karar alınmış değil. Ayrıca, bu konuda alınacak kararların genellikle siyasi bir boyutu olduğundan, zaman içinde sıklıkla değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle gelecekte neler olacağı belirsizliğini koruyor.