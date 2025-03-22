Emekliye Zamlı İkramiye Ödeme Seçenekleri

Türkiye’de 16,5 milyon emekli mevcut. Bayram ikramiyesi ise iki maaş alan emeklilere bir kez ödendiği için 15 milyon emekliyi kapsıyor. Emekliler yılda iki kez dini bayramlarda bu ikramiyeyi alıyor. 2024 yılı için 3 bin lira olarak uygulanan bu ikramiyeler, yüzde 33 oranında zammın yanı sıra 1.000 lira artışla 4 bin liraya çıkartıldı. Ancak bu kararın resmiyet kazanması için bir torba yasada yer alması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekli.

MECLİS’TE TARTIŞMALAR YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

Konunun ele alınacağı oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tartışmalar yaşandı ve görüşmeler tamamlanamadı.

ZAMMIN RESMİLEŞMESİ HAFTAYA KALDI

Meclis Genel Kurulu, 26 Mart Salı’ya kadar çalışmalara ara verdi. AK Parti’nin bu hafta yasalaştırmayı planladığı yasa teklifi görülemedi ve yaşanan gerginlik sebebiyle önümüzdeki haftaya ertelendi.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ İÇİN ÜÇ SENARYO

1- Eğer teklif salı günü Meclis’ten geçerse, bunun tamamı salı günü görüşülüp onaylanıp, çarşamba günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve Resmi Gazete’de yayınlanırsa, zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yapılabilir.

2- Eğer teklif kanunlaşamazsa, ikramiyelerin Ramazan Bayramı öncesinde 28 Mart’ta hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu durumda, teklif bu hafta da tamamlanamazsa, emeklilerin hesaplarına 2024 yılına ait 3 bin lira ödenecektir.

3- Eğer teklif daha sonra kanunlaşırsa, ilk etapta 3 bin lira olan ikramiyenin ödenmesiyle birlikte aradaki 1.000 liralık farkın da sonradan hesaplara yatırılması bekleniyor.