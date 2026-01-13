Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca Yurt Dışı Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı

emel-muftuoglu-ve-oktay-kaynarca-yurt-disi-cikis-yasagiyla-serbest-birakildi

İSTANBUL’DA ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son günlerde Selen Görgüzel, Doğukan Güngör ve Ezgi Eyüboğlu’nun ardından, yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTINDAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Adliyeye sevk edilen ve ifade işlemleri sona eren Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILMA ŞARTI YURT DIŞI YASAĞI

Kaynarca ve Müftüoğlu, “yurt dışı çıkış yasağı” şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTILARDAKİ DİĞER İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya’nın “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek”, “Bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

KAYNARCA’DAN AÇIKLAMA: “ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK”

Öte yandan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, “Bebek Oteli” soruşturması kapsamında ifade vermek üzere savcılığa ifade vermeye çağrıldığını duyurarak, konuya ilişkin olarak “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye’de Dürzi Azınlık ve İsrail İlişkileri Tırmanıyor

Süveyda'da Dürzi lider Hikmet el-Hicri, çatışmaların ortasında bağımsızlık istediklerini belirterek Suriye'nin kısa süre içinde bölüneceğini ileri sürdü.
Gündem

Edirne Sınırında FETÖ Üyelerine Yönelik Operasyonlar

2025 yılında da FETÖ üyesi bazı kişilerin Edirne'den yurtdışına kaçma girişimleri devam etti. Güvenlik güçleri, 4 bin 500 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gündem

Uyuşturucu Davasında Savcı Ve Polis Cezalandırıldı

Adana'da terör savcısı ve ödüllü polis memurunun yer aldığı uyuşturucu ticareti davasında yargı süreci tamamlandı ve final kararı açıklandı.
Gündem

Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’ne Dev Yatırım

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa'daki Besi Organize Tarım Bölgesi'nde yılın ilk altı ayında 150 yeni besi işletmesinin açılacağını açıkladı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 2 Bine Ulaştı

İran'daki protestolar 17. gününe ulaşırken, bir yetkili eylemler sırasında 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekonomik kriz ve yerel paranın değeri üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.