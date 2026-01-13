Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca Yurt Dışı Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı

İSTANBUL’DA ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son günlerde Selen Görgüzel, Doğukan Güngör ve Ezgi Eyüboğlu’nun ardından, yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTINDAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Adliyeye sevk edilen ve ifade işlemleri sona eren Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILMA ŞARTI YURT DIŞI YASAĞI

Kaynarca ve Müftüoğlu, “yurt dışı çıkış yasağı” şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTILARDAKİ DİĞER İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya’nın “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek”, “Bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

KAYNARCA’DAN AÇIKLAMA: “ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK”

Öte yandan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, “Bebek Oteli” soruşturması kapsamında ifade vermek üzere savcılığa ifade vermeye çağrıldığını duyurarak, konuya ilişkin olarak “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.