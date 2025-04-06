Emici Bariyerle Yakıt Sızıntısı Önleniyor

SAPANCA GÖLÜ’NDE YAKIT SIZINTISI ALARMI

Sapanca Gölü’ne yakın Uzunkum mevkisinde balık tutmak için gelen bir vatandaş, derenin yüzeyinde yağ benzeri bir katman olduğunu fark ederek yetkililere ihbarda bulundu.

EKiPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, su kanalında iş makinesiyle çalışma başlattı. Derenin Sapanca Gölü’ne bağlandığı noktaya emici bariyerler yerleştirilerek kirliliğin göle ulaşması engellendi.

KAZA SONRASI OLASI SIZINTI İHTİMALİ

Yetkililer, bölgede bir ay önce meydana gelen trafik kazasında dereye düşen araç motorundan sızan yakıt ve motor yağının bu kirliliğe neden olabileceğini değerlendiriyor. Söz konusu kazada 10 kişi yaralanmıştı.

BÖLGEDE İKİNCİ KEZ YAŞANIYOR

Geçtiğimiz yıl da aynı bölgede benzer bir kirlilik olayı yaşanmıştı. Yapılan incelemelerde, Anadolu Otoyolu ve yan yolda meydana gelen trafik kazası sonucu araçlardan sızan yakıtların kara yolu menfezlerinden su kanallarına, oradan da Sapanca Gölü’ne karıştığı belirlenmişti.