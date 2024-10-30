Emine Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

CUMHURİYET’İ BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞATMA DİLEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, “İstiklal ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyet’imizin 101’inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet’imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA VURGU

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı başka bir açıklamada ise “Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yaşı kutlu olsun. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum.” dedi. Ayrıca, birlik ve beraberliğin sürekli olmasını dileyerek, “Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum.” sözlerine yer verdi.