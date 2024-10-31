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Emine Erdoğan’ın Senegal Mesajı: Dostluğumuz Daim Olsun

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EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir mesaj paylaştı. “Senegal Devlet Başkanı’nın değerli eşi Marie Khone Faye’yi, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği’nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum.” ifadesini kullandı.

AFRİKALI KADINLARIN EMEKLERİ

Emine Erdoğan, mesajında, birlikte Afrikalı kadınların el emeği ile hayat bulan ürünleri incelediklerini belirtti. Bu ziyaret, kadınların sanatsal ve kültürel katkılarını ön plana çıkaran önemli bir etkinlik oldu.

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