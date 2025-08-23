Emine Erdoğan, Melania Trump’a mektup gönderdi

EMİNE ERDOĞAN’DAN MEKTUP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a bir mektup gönderdi. Mektupta, Ukrayna’daki savaşa gösterdiği duyarlılığı Gazze’deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulundu. Emine Erdoğan, Melania Trump’ı içten bir sevgi ve saygıyla selamlayarak mektubuna başladı. Washington’daki buluşmalarında Melania Trump’ın samimi sohbeti ve şık ev sahipliğinin, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aklında hala canlı kaldığını vurguladı. Yemek yedikleri ve bahçede yürüdükleri sırada Melania Trump’ın paylaşımlarının güncel konulara duyarlı bir vicdan taşıdığını hissettirdiğini dile getirdi. Bu vicdani hassasiyetin, Melania Trump’ın yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta da ortaya çıktığını belirtti.

UKRAYNA’DA GÖSTERİLEN DUYARLILIK

Emine Erdoğan, Melania Trump’ın mektubunda ifade ettiklerinin insanlığın ortak duygu ve düşüncelerine tercüman olduğunu düşündüğünü söyledi. Çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkının evrensel ve tartışılmaz bir hak olduğunu belirtti. Bu hakkın, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun veya ideolojinin ayrıcalığı olmadığını ifade etti. Mazlumların yanında durmanın insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda, bir lider eşi olarak Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkilerine karşı gösterdiği duyarlılığın umut veren bir girişim olduğunu belirtti. “Sessiz bir kahkahaya zorlanan” Ukraynalı çocukların gülüşlerinin geri getirilmesi talebinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için sergilenen hassasiyetin, Gazze’de iki yılda 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin kaybı için de gösterileceğine inandığını ifade etti.

GAZZE’DE YAŞANAN ZALİMLİK

Emine Erdoğan, Gazze’de yaşananların çağın en acı soykırımı olduğunu belirtti. “BM Çocuk Fonu, Gazzeli çocukların durumunu bahsetti. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ kavramını, ileride çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi? Bugün, kimliği tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan ‘meçhul bebek’ ibaresi vicdanlarımızda derin yaralar açıyor” ifadelerini kullandı. Gazze’deki çocukların savaşta unuttukları gülümsemelerini geri kazanma çabalarının önemli olduğunu kaydetti.

GAZZE İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ

Emine Erdoğan, kahkahalarının susturulduğu sadece Ukrayna’daki çocuklar olmadığını, aynı durumun Filistinli çocuklar için de geçerli olduğuna dikkat çekti. Gazze’deki insani krizin durdurulması için bir mektup yazmanın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya büyük bir anlam ifade edeceğini belirtti. Emine Erdoğan, dünyadaki ortak bir uyanışın önemine ve Filistin’in tanınmasının küresel bir irade haline geldiğine vurgu yaptı.

ULUSLARARASI HUKUKU SAVUNMA ZORUNLULUĞU

Emine Erdoğan, Filistin’deki yaşananları, bir grup insanın çıkarı için insanların ve her şeyin değersizleştirildiği bir uluslararası sistemin dayatılması olarak tanımladı. Özellikle çocukların yaşamının, diğer bölgelerdekinin yanında daha az değerli görülmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek seslerin ve güçlerin birleştirilmesi çağrısını yaptı. İtibarsızlaştırılan uluslararası hukukun ve ortak insani değerlerin korunması için kenetlenmenin şart olduğunu dile getirdi. “Ancak o zaman gelecekteki nesillerin umudunu besleyebiliriz. Ancak o zaman susturulan çocuklara tekrar gülümseme kazandırma umutlarımız olabilir” diyerek, mektubundaki duyguları ifade etti. Gazze’deki çocuklar için hala bir şansın olduğunu sözlerine ekleyerek, şimdi harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.