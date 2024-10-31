Emine Erdoğan Ve Marie Khone Fay Buluştu

EMİNE ERDOĞAN’IN AFRİKA KÜLTÜR EVİ ZİYARETİ

Emine Erdoğan, ilk durak olarak Afrika Kültür Evi’ne gitti ve burada kendisini karşılayan Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ile Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından Senegal Cumhurbaşkanı Fay’ın eşi Marie Khone Fay’ı karşılayan Emine Erdoğan, birlikte kültür evini gezerek sergi alanındaki ürünleri inceledi. Lider eşleri, burada Senegal ve diğer Afrika ülkelerinden gelen el sanatları eserlerini değerlendirip, Sağlam’dan Afrika Kültür Evi’nin kuruluş süreci ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Fay, Emine Erdoğan’ın himayesinde yayımlanan “Afrika Seyahatlerim”, “Afrika Atasözleri Seçkisi” ve “Afrika Yemek Kültürü” kitaplarını da inceledi. Ziyaret sonunda Afrikalı müzisyenler tarafından gerçekleştiren bir dinleti dinlediler.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLET KÜTÜPHANESİ ZİYARETİ

Emine Erdoğan ve Marie Khone Fay, Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni de ziyaret etti. Cihannüma Salonu’na geçerek Senegal kitaplarının bulunduğu bölümü gezdiler. Sonrasında Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi’ni ziyaret eden Emine Erdoğan ve Marie Khone Fay, burada atölye çalışmaları yapan çocuklarla bir araya gelip, sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, Fay’a Mevlana’nın Mesnevi eserinin Fransızca baskısını hediye etti. Fay’ın, Emine Erdoğan’a Afrika Kültür Evi ve Millet Kütüphanesi’ne hayranlığını dile getirdiği öğrenildi.