Emlak İlanlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

EMLAK SEKTÖRÜNDE FİYAT ARTIŞLARI VE SORUNLAR

Emlak alanında fahiş fiyat artışları devam ederken, sektör profesyonelleri bu durumdan şikayetçi oluyor. Türkiye’de yaygın olarak karşılaşılan sahte taşınmaz ilanlarının türleri neler? Emlak ilanlarına dikkat ederken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar nelerdir? Haksız fiyat artışlarının en fazla görüldüğü bölgeler nereler?

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında yaşanan haksız fiyat artışı ve sahtecilik faaliyetlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bugüne kadar 1158 emlak işletmesine toplamda 137 milyon lira idari para cezası uygulandı. Elektronik ilan platformlarında sahte ve manipülatif ilanları tespit etmek amacıyla kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, ilan verenlerin kimlik ve yetki belgeleri kontrol ediliyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Hürriyet’in haberine göre, konut alırken dikkat edilmesi gereken hususlar uzmanlar tarafından sıralanıyor. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çelik, fiyatın alım kararında en önemli belirleyici unsur olduğunu aktarırken, lokasyon ve konum gibi unsurların da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Alıcıların yalnızca ilan fiyatına değil, bina yaşı ve ilanı veren kişinin geçmiş profiline de dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Özden, İstanbul’da fiyatların dönemsel olarak manipülatif bir şekilde arttığını belirterek, “Yıllık 500 binin üzerinde üniversite öğrencisi İstanbul’a geliyor. Bu durum, kira talebini artırıyor. Ayrıca iş arayan kesim de yoğun göç ettiği için fiyatlar yukarı yönlü baskılanıyor” dedi. Ancak Çimen’e göre, artışların tek sebebi bu değil. Bazı kişi ve kurumların arzı kısıtlayarak fiyatları yapay şekilde artırdığını ifade etti.

SAHTE İLANLARA DİKKAT

Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan, sahte ve manipülatif ilanların belli başlı işaretlerini şöyle sıraladı: “Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, belirsiz veya eksik adres bilgisi, tek bir görsel kullanılması, aşırı kaliteli fakat boş daire fotoğrafları, metrekare, kat, bina yaşı gibi teknik bilgilerde tutarsızlıklar ve ilanlardaki telefon numarasının farklı bölge koduna ait olması bu tip ilanların göstergeleridir.”

Pakkan, kapora dolandırıcılığına sıkça başvurulan yöntemleri de açıkladı: “Dolandırıcılar, genellikle piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarla, ‘acil’, ‘sadece bugün kaparo’ veya ‘taşınma sebebiyle’ gibi bahanelerle ilan açıyor. Ciddi alıcıymış gibi davrananlardan, evi başkasına kaptırmamak için hemen kapora talep ediyorlar. Ev görülmeden para gönderilmesini sağladıktan sonra iletişimi kesiyorlar.”

Pakkan, bu tür durumlarda tüketicilerin oldukça dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. “Gerçek bir evi görmeden ve resmi bir sözleşme olmadan asla kapora gönderilmemeli. Bu tür ödemelerin çoğunun geri alınması mümkün olmuyor” diyerek uyarıda bulundu.