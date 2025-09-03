Emlak Vergisi Artışı Durdurulacak! Hükümet Düzenleme Yapacak

EMLAK VERGİLERİNDEKİ ARTIŞ VE VATANDAŞ TEPKİLERİ

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500’e varan artış sonrası emlak vergileri de yükselecek. Büyükşehirlerde bazı bölgelerde artışlar yüzde 1400’e ulaşıyor. Rayiç bedellerindeki bu beklenmedik sıçrama vatandaşlarda tepki oluştururken, birçok kişi dava açma hazırlığı yapıyor. Hükümet ise bu duruma kayıtsız kalmıyor ve yasal düzenlemelerle sorunu çözmeyi planlıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların zor duruma düşmesine izin vermeyeceklerini duyuruyor. Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz.” diyerek konunun önemini vurguladı.

YENİ YASAL DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki talimatını hatırlatarak, Ekim ayında önerilerini sunacaklarını söyledi. “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. Rayiç bedeline sınırlama getirmek. İkincisi de nihayetinde oluşacak emlak vergisinin mevcutuyla mukayese edildiğinde ona sınırlama getirmek.” dedi. Demir, bu konuyla ilgili teknik çalışmalar yapıldığını ve ilgili yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026’dan önce çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca konunun Ekim ayından itibaren Meclis’e geleceğini belirtti.

UZMANLARDAN DAVA HAZIRLIĞI AÇIKLAMASI

Yasal düzenleme olmazsa ve mevcut artışlar devam ederse, gayrimenkul hukukçuları bazı önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman avukatlar, vergi mahkemesine dava açılacağını ancak belediyelerin de savunma yapacağını, 2021’den bu yana olan yeniden değerleme ve enflasyon oranlarının dikkate alınarak artışların belediyeler tarafından savunulabileceğini ifade etti. Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, “Takdir komisyonu kararları askıya asılıyor ve itiraz yolu yok. Askıdan indikten sonra vergi mahkemelerine 30 gün içinde dava açılması gerekiyor.” dedi. 7 Eylül’e uzanan itiraz süresinin, 7 Eylül’ün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 8 Eylül Pazartesi günü son bulduğunu belirtti.

DAVA AÇARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kiraz, “Takdir komisyonu kararları sokak sokak belirleniyor. Yani mahalleden biri dava açtı diye mahalleliler dava kazanılsa da hak iddia edemez. Sokak bazlı değerlendirilmesi lazım.” bilgisini paylaştı. Ayrıca, özel ve nitelikli parselde oturanların davayı kazanmaları durumunda diğerlerinin hak iddia edemeyeceğini vurguladı. Kiraz, “Mevcut artışlar 3-5 kat artmışsa, örneğin 2021 takdir komisyonunda 1000 liraysa bugünkü takdir komisyonu kararına göre 4-5 bin lira olduysa dava açmanın faydası yok.” değerlendirmesini yaptı.

YENİ VERGİLERİN ETKİLERİ

Yeni emlak vergilerinin vatandaşlar üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini belirten Kiraz, hükümetin çalışma yapacağını açıkladığını ve düzeltmelerin olabileceği yönündeki beklentileri dile getirdi. “2017’de de bugün yaşanan durum olmuştu.” diyen Kiraz, geçmişte hükümetin takdir komisyonunun verdiği yeni emlak vergisi kararlarına ilişkin ‘4 yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez’ şeklindeki kararının davaların konusuz kalmasına sebep olduğunu kaydetti.

İTİRAZ SÜRESİ VE OLASI ERTELEME

Avukat Çiğdem Kezer, rayiç bedel artış oranlarının bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini belirterek, bir taşınmazın rayiç değerinin konumuna bağlı olarak belirlendiğini ifade etti. İtiraz süresinin 7 Eylül’de sona ereceğini hatırlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” açıklamasının bu tarihin ertelenebileceğine işaret ettiğini söyledi.