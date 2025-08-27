Emniyet Şeridinde Bekleyen Araca TIR Çarptı

KAZA DETAYLARI

Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Başmakçı mevkiinde bir kaza meydana geldi. 63 yaşındaki Şaban Şahin’in kullandığı otomobile, 60 yaşındaki Ali Y. yönetimindeki TIR çarptı. Söz konusu kazada, otomobilin TIR ve bariyer arasında sıkışması sonucu büyük bir kaza yaşandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KURBANLARIN DURUMU

Araç içerisinde bulunan sürücü Şaban Şahin’in yanı sıra 9 yaşındaki Leyla Şahin, 9 yaşındaki Muhammet Yiğit Şahin ve 23 yaşındaki Muhammet Şahin, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda, Şaban Şahin, Muhammet Yiğit Şahin ve Leyla Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma, jandarma tarafından devam ettiriliyor. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini gündeme getiriyor.