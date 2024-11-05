Emre Altuğ Sosyal Hayatını Açıkladı

SOSYAL HAYATINDAKİ ZORLUKLAR

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Emre Altuğ, oyunculuk kariyeriyle birlikte müzik kariyerinin sosyal hayatına olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Son yıllarda müzik alanına oyunculuğu da ekleyen Altuğ, çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte alışveriş yaptığı sırada objektiflere yansıdı. Altuğ, oyunculuk kariyerinin ardından sahne aldığı kulüplerde yabancı hayranlarının da kendisini dinlemeye geldiğini belirtti. “Çok yabancı izleyici oluyor mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARININ DİZİ İLGİSİ

Emre Altuğ, çocuklarının kendisinin rol aldığı diziyi izlemediğini itiraf etti. “Yok, onu takip etmiyorlar, müziği biliyorlar, diziyi çok bilmiyorlar maalesef. Öyle merakları da yok, arada bir iki şey karşılarına çıkarsa bakıyorlar. Bir ara benim öldüğüm sahne Uzay’ın dikkatini çekmişti. Onu nasıl çektiğimizi anlattım, oyun olduğunu biliyor zaten” diyerek çocuklarının diziye olan ilgisini dile getirdi.

Sanatçı, müzik ve oyunculuk kariyerini aynı anda sürdürmenin sosyal hayatında zorluklar oluşturduğunu, bazı arkadaşlarının bu durumu anlayamadığını paylaştı. “İkisi yoğun olunca tabii sosyal hayat ciddi sekteye uğruyor, buna bozulan arkadaşlarım oluyor ama anlayışla karşılayanlar da var. Onların davetlerine katılamıyorum, kırgınlıklara sebep oluyor” şeklinde belirtti.

Altuğ, 15 yaşına basan oğlu Kuzey’in geçen yıl başlayan ilişkisi hakkında ise olumlu sözler sarf etti. “Çok tatlı bir kız, biz çok seviyoruz. Ailesiyle de yakın tanışıyorum, İzmir’e gidince de vakit geçiriyoruz. Bazen onlar bize ziyarete geliyor. Mutlu olmaları hoşuma gidiyor” diyerek oğlu ve kız arkadaşı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.