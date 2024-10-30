Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe Açıklamaları

EMRE BELÖZOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’de geçen sezon Ankaragücü’nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, çok sayıda dikkat çekici konuya değindi. Belözoğlu, Fenerbahçe’deki döneminde hem sportif direktörlük hem de hocalık yaptığı süreçleri değerlendirdi. Ayrıca, ünlü teknik direktör Jose Mourinho hakkında düşüncelerini paylaştı ve Arda Güler’in mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Belözoğlu, açıklamalarını Rafine TV YouTube kanalında gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE DÖNEMİ VE MOURINHO

Belözoğlu, Fenerbahçe’deki geçmişi üzerine düşüncelerini aktarırken, “Bunun benim için özel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum” dedikten sonra, Jose Mourinho’nun futbol dünyasındaki etkisini vurguladı. Belözoğlu, Mourinho’nun farklı takımlardaki başarılarına ve yaklaşımlarına hayranlık duyduğunu ifade etti.

ARDA GÜLER’İN DURUMU

Öte yandan, genç yetenek Arda Güler’in son durumu ile ilgili de bilgi veren Belözoğlu, “Genç oyuncuların üzerindeki baskıyı azaltmak gerekiyor” diyerek, yetenekli futbolcuların gelişim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları dile getirdi. Arda’nın yeteneklerini öven Belözoğlu, onun geleceği için umutlu olduğunu belirtti.