“Emre Kaplan’a Beşiktaş Derbisi Sonrası Saldırı!”

OLAYIN TARİHİ VE GÜNDEMİ

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşen derbiden sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’ın koruması Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda Emre Kaplan’ın burnu kırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

A Spor’un 90+1 programına telefonla katılan Spor Müdürü Cüneyt Şen, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Beşiktaşlı yöneticiler, derbiden sonra açıklama yapıyor ve bittikten sonra Emre Kaplan ile konuşmak istiyorlar. O sırada bir arbede yaşanıyor, bir şahıs Emre’ye yumruk atıyor ve burnuna darbe geliyor. Şu anda arkadaşımız hastaneye gidiyor.”

POLİS MÜDAHALESİ VE İLK MÜDAHALE

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına almak için bilgi aldı. Burnu kırılan Emre Kaplan’a sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı ve Kaplan kısa bir süre içinde hastaneye götürüldü.