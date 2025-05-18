Emtia Piyasalarında Dalgalı Haftalar Yaşandı

Emtia piyasalarında, ABD ile Çin arasında 90 gün süreyle geçerli olacak gümrük tarifesi indirimi ile bir nebze rahatlama sağlansa da, küresel para politikalarındaki belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksi nedeniyle yön bulmakta zorluk yaşanıyor. Bu durum, özellikle altın gibi değerli metallerin haftayı değer kaybıyla kapatmasına yol açtı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, “para politikası stratejisinin gözden geçirileceğini” ve “daha kalıcı arz şoklarının yaşanabileceği” konusunda yatırımcıları uyarırken, yatırımcılar Fed’in ilk faiz indirimini eylül ayına erteleyeceğini fiyatlamaya başladı. Bu gelişme, faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflatıyor. Sonuç olarak, altının ons fiyatı, ABD-Çin arasındaki gerginliklerin azalmasıyla oluşan güvenli liman talebinin azalması ve doların güçlenmesi ile 3 bin 200 dolara kadar gerileyerek, 11 Kasım 2024’ten bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. Haftalık bazda, altında yüzde 2,7, platinde yüzde 0,8, paladyumda yüzde 1,6 ve gümüşte yüzde 1,4 değer kaybı yaşandı.

BAZ METALLERDE KARMAŞIK TABLO

Baz metaller tarafında durum karışıktı. Ticaret savaşlarının geçici yatışması, küresel büyüme beklentilerini destekliyordu. Ancak, özellikle Trump’ın yeniden ithalat tarifesi tehdidi ve yüksek stok seviyeleri fiyatları aşağıya çekti. Chicago Ticaret Borsası’nda yılbaşından bu yana yüzde 81 artan bakır stokları, fiyatların düşmesine neden oldu. Haftalık bazda, kurşun yüzde 1, çinko yüzde 1,3 ve alüminyum yüzde 2,4 değer kazanırken, bakır yüzde 1,3 ve nikel yüzde 1,6 oranında değer kaybetti.

ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER

Petrol fiyatları, ticaret gerginliğinin azalması ve küresel büyüme umuduyla ikinci haftayı da yükselişle kapattı. Brent petrol, yüzde 1,8 değer kazanırken, doğal gaz yüzde 12,4 düşüşle en sert kaybını yaşadı.

TARIM EMTİALARINDAKİ HAREKETLER

Tarım emtialarında arz-talep dengeleri ve ihracat haberleri ile karışık bir seyir gözlemlendi. Mısır ve Rusya’nın buğday ticaretinde ortak komite kurma kararı, Karadeniz bölgesinde arz dengeleri açısından önemliydi. Haftalık bazda buğday yüzde 0,6, pirinç yüzde 0,8 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 0,1 ve mısır ise yüzde 1,5 oranında düşüş yaşadı.

KAKAO FİYATLARINDA ÇARPICI ARTIŞ

Kakao fiyatları ise rekolte düşüşü, kuraklık ve lojistik sorunların etkisiyle yükselişe geçti. Kakao, ton başına fiyatı haftayı yüzde 18,9 artışla tamamladı. Ancak, kahve yüzde 5,7, pamuk yüzde 2,2 ve şeker yüzde 1,2 oranında değer kaybetmeyi sürdürdü.