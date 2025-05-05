En Düşük Emekli Maaşı 16.402 TL Olabilir!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Mayıs 2025 tarihinde Nisan ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Nisan ayında aylık enflasyon oranı yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak belirlendi. Bu bilgiler, Temmuz 2025’te milyonlarca emeklinin alacağı maaş zammı açısından oldukça önemli bir gösterge oluşturuyor. Özellikle 3,7 milyon emeklinin en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL, olası zam senaryolarında dikkat çekiyor. Dört aylık enflasyon oranına göre zam hesaplamaları yapılırken, kesin kararın alınabilmesi için Meclis’in onayı bekleniyor.

DÖRT AYLIK ENFLASYON ORANI VE ZAM HESAPLARI

TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk dört ayındaki enflasyon rakamları şu şekilde: Ocak’ta yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46 ve Nisan’da yüzde 3. Bu veriler, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için toplamda yüzde 13,36’lık bir zam oranına işaret ediyor. Eğer bu oran en düşük emekli maaşına uygulanırsa, 14.469 TL’lik maaş, yüzde 13,36’lık zam ile 16.402 TL’ye yükselebilir. Ancak en düşük emekli maaşına yükseklik için enflasyon oranı yeterli olmuyor; yasal bir düzenleme gerekiyor. Hürriyet’ten Noyan Doğan, “En düşük maaş için Meclis’ten kanun çıkmadan zam mümkün değil” açıklamasında bulunuyor.

En düşük emekli maaşının belirlenmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği, kök maaşlara uygulanan enflasyon zammıyla değil, TBMM’nin onayladığı yasal düzenlemelerle gerçekleşiyor. 2024 Temmuz ayında 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı, Ocak 2025’te yüzde 15,75’lik bir zam ile 14.469 TL’ye çıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2025’te “En düşük emekli maaşı için Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda çalışma yapacağız” açıklamasıyla umut vermişti.

MECLİS VE CUMHURBAŞKANI ONAYI GEREKİYOR

En düşük emekli maaşına yapılacak zam, TÜİK’in enflasyon verilerinden bağımsız bir şekilde Meclis’ten geçecek bir kanunla gerçekleştirilebiliyor. Bu kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe giriyor. Temmuz 2025 maaş zammı için Haziran ayı enflasyon rakamlarının (3 Temmuz 2025’te açıklanacak) ardından Meclis’in vereceği karar bekleniyor.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Yüzde 13,36 Zam Senaryosu: Dört aylık enflasyon oranına göre, 14.469 TL’lik maaş 16.402 TL’ye yükselebilir. Ancak bu oran, kök maaşlara uygulanır ve en düşük maaş için yasal düzenleme gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yüzde 16-17 Zam Senaryosu: Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon tahmini gerçekleşirse, maaş 16.800-16.900 TL aralığına yükselebilir. Refah payı da eklenirse bu rakam daha da artabilir. Mevcut Durum Korunursa: Eğer Meclis zam kararı almazsa, en düşük maaş 14.469 TL olarak kalır ve kök maaşı düşük olan emekliler bu seviyede maaş almaya devam eder.