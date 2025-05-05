En Düşük Emekli Maaşı 16.402 TL Olabilir!

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Mayıs 2025’te Nisan ayı enflasyon verilerini duyurdu. Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak belirlendi. Bu veriler, Temmuz 2025’te milyonlarca emeklinin alacağı maaş zammı açısından oldukça önemli bir gösterge teşkil ediyor. Özellikle 3,7 milyon emeklinin bu zammı nasıl etkileyeceği, en düşük emekli maaşının 14.469 TL olmasıyla birlikte gündeme gelmiş durumda. Dört aylık enflasyon oranları üzerinden maaş zamları hesaplanırken, kesin karar için Meclis’in onayı bekleniyor.

DÖRT AYLIK ENFLASYON ORANLARI VE ZAM HESAPLAMALARI

TÜİK verileri doğrultusunda, 2025 yılının ilk dört ayındaki enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti: Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46 ve Nisan’da yüzde 3. Bu oranlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif yüzde 13,36’lık bir zam oranına işaret ediyor. Eğer bu oran en düşük emekli maaşına uygulanırsa, 14.469 TL olan maaşın yüzde 13,36 ile artması durumunda 16.402 TL’ye yükselebileceği belirtiliyor. Ancak, en düşük emekli maaşına yapılacak zam için enflasyon oranının yanı sıra yasal düzenleme de gerekiyor. Hürriyet’ten Noyan Doğan, “En düşük maaş için Meclis’ten kanun çıkmadan zam mümkün değil” şeklinde açıklama yapıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BELİRLENME SÜRECİ

En düşük emekli maaşı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre kök maaşlara uygulanan enflasyon zammı ile değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasal düzenlemeler aracılığıyla belirleniyor. 2024 Temmuz ayında 10.000 TL olan en düşük maaş, Ocak 2025’te yapılan yüzde 15,75’lik zam ile 14.469 TL seviyesine yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2025’te “En düşük emekli maaşı için Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda çalışma yapacağız” diyerek umut yaratmıştı.

ZAM İÇİN MECLİS ONAYI GEREKİYOR

En düşük emekli maaşına yapılacak zam, TÜİK’in enflasyon verilerinden bağımsız olarak Meclis’ten geçecek bir kanunla hayata geçirilebiliyor. Söz konusu kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Temmuz 2025 için yapılacak zamda, Haziran ayı enflasyon verileri (3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak) sonrasında Meclis’ten gelecek karar bekleniyor.

OLASI ZAM SENARYOLARINI DEĞERLENDİRMEK

Farklı zam senaryoları gündemde bulunuyor. Yüzde 13,36’lık zam senaryosuna göre, 14.469 TL’lik maaş 16.402 TL’ye yükselebilir. Ancak bu oran kök maaşlara uygulanmakta ve en düşük maaş için yasal bir düzenleme şart. Yüzde 16-17’lik zam senaryosu ise, ekonomistlerin 6 aylık enflasyon tahminleri gerçekleşirse maaşın 16.800-16.900 TL seviyesine çıkabileceğine işaret ediyor. Ayrıca refah payı eklenmesi halinde bu rakam artabileceği düşünülüyor. Mevcut durumun korunması halinde ise, Meclis zam kararı almadığı takdirde en düşük maaş 14.469 TL’de kalacak ve kök maaşı düşük olan emekliler mevcut seviyede maaş almaya devam edecek.