En Düşük Emekli Maaşı 16.402 TL Olabilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Mayıs 2025 tarihinde Nisan ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Nisan ayında aylık enflasyon oranı yüzde 3, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 37,86 olarak belirlendi. Bu veriler, milyonlarca emeklinin Temmuz 2025’te alacağı maaş artışı için kritik bir gösterge niteliği taşıyor. Özellikle 3,7 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli maaşı (14.469 TL), olası artış senaryolarıyla ilgili merak konusu. Dört aylık enflasyon oranına dayalı zam hesaplamaları yapılırken, kesin kararın Meclis onayına bağlı olduğu ifade ediliyor.

DÖRT AYLIK ENFLASYON ORANLARI VE OLASI ZAM

TÜİK’ten alınan verilere göre, 2025 yılının ilk dört ayına ait enflasyon oranları şöyle: Ocak’ta yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3. Bu oranların toplamı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif yüzde 13,36’lık bir zam oranını göstermektedir. Eğer bu oran en düşük emekli maaşına yansırsa, mevcut 14.469 TL’lik maaş yüzde 13,36 artışla 16.402 TL’ye yükselebilir. Ancak, en düşük emekli maaşına yapılacak zam için enflasyon oranı doğrudan etkili olamıyor; bunun için yasal düzenleme şart.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

5520 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre en düşük emekli maaşı, kök maaşlara uygulanan enflasyon zammı ile değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan yasal düzenlemelere göre belirleniyor. 2024 Temmuz ayında 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 15,75 zamla 14.469 TL’ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2025’te “En düşük emekli maaşı için Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda çalışma yapacağız” ifadeleriyle umut verici bir açıklamada bulundu.

ZAM İÇİN MECLİS VE CUMHURBAŞKANI ONAYI GEREKİYOR

En düşük emekli maaşına yapılacak zam, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinden bağımsız olarak Meclis’ten geçecek bir kanunla hayata geçirilebilecek. Bu kanunun onayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Temmuz 2025 zammı için Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2025’te açıklanacak ve Meclis’in bu konudaki kararının beklenmesi gerekecek.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Yüzde 13,36 zam senaryosu: Dört aylık enflasyon oranına göre, mevcut 14.469 TL’lik maaş 16.402 TL’ye yükselebilir. Fakat, bu oranın kök maaşlara nasıl yansıyacağı ve yasal düzenlemelerin gerekliliği unutulmamalıdır.

Yüzde 16-17 zam senaryosu: Ekonomistlerin altı aylık enflasyon tahminleri doğrultusunda, maaşlar 16.800 ile 16.900 TL arasında bir seviyeye ulaşabilir. Refah payı eklenirse, bu rakamların daha da artması mümkün.

Mevcut durum korunursa: Eğer Meclis, zam kararı almak için harekete geçmezse, en düşük maaş 14.469 TL olarak kalır ve kök maaşı düşük emekliler bu seviyeden maaş almaya devam eder.