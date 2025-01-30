En Düşük Emekli Maaşı Artışı Onaylandı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIRILDI

TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oylamada, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifi kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada emekli aylığını yüzde 15,75 oranında artırdıklarını ifade etti. Böylece en düşük emekli aylığı TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşarak 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri ise devam ediyor. Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemelerin detayları, bu görüşmelerin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ AYLIKLARI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayının ilk haftasında en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya getirdiklerini duyurdu. 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak belirledikleri en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, bu oransal artıştan etkilenmediğini belirten Işıkhan, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı. “Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz” dedi. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseldiğini söyleyen Işıkhan, “Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.