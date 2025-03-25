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En Fazla Promosyon Veren Bankalar

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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Emeklilerin promosyon ödemeleri her bankada farklı tutarlarda gerçekleşiyor. En yüksek promosyonu veren bankalar, emekli aylığı alan vatandaşların gündeminde. Aylık maaşa göre belirlenen promosyon tutarlarını almak için, emeklilerin maaşlarını o bankadan alması gerekiyor. Bu sebeple emekliler, “hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte banka banka promosyon tutarları…

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KİMLERE ÖDENİYOR?

Emekli banka promosyonu, bir ek ücrettir ve yılda bir defa ödeniyor. Emekli aylığının tahsil edildiği bankadan promosyon ödemesi alınabilir. Her bankanın sunduğu promosyon tutarı ise değişiklik gösteriyor. Bankalar, tercih eden müşterilerine promosyon ödemesi sağlıyor ve bu ödemeye başvurmak için banka şubelerine veya internet bankacılığına başvurulabiliyor. İşte 2025 emekli banka promosyonu tutarları…

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Denizbank, emekli maaş promosyonu için 3 yıl süreyle maaş alma sözü veren emeklilere çeşitli nakit promosyon ödemesi yapıyor. 0-9.999 TL arası maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

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