En-Nesyri İçin Premier Lig’den Üç Büyük Talip

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya’da Rangers ile karşılaştı ve bu karşılaşma adeta bir gerilim filmine dönüştü! İlk maçta Kadıköy’de 3-1 mağlup olan Kanarya, deplasmanda normal süre ve uzatmaları 2-0 önde tamamladı. Ancak penaltı atışlarında 3-2’lik bir skorla elendi ve Avrupa macerasına son verdi. Sahada hüzün dolu anlar yaşanırken, kulüp içerisinde transfer dedikoduları hız kazandı: Youssef En-Nesyri’ye 3 Avrupa devi birden ilgi gösterdi! Kemerlerinizi bağlayın, bu gece Kanarya için hem dramatik hem de heyecan dolu bir sürecin başlangıcı oldu!

SEZONUN İLK GOLLERSİ, AMA TUR KAÇTI

Fenerbahçe’nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Rangers karşısında bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez sahne aldı ve iki gol birden atmayı başardı! Geçen sezon takımın önemli gol kaynaklarından biri olan 25 yaşındaki yıldız, bu yıl sistem değişikliğiyle biraz geri planda kalmıştı. Ancak İskoçya’da performansını yükseltti: Attığı iki golle Fenerbahçe’yi tura taşıyacak kahraman olmaya çok yaklaşmıştı. Ne yazık ki, penaltılardaki sonuç Szymanski’nin etkileyici performansını gölgede bıraktı. Kanarya’nın maestro’su tribünleri coşturdu, fakat Avrupa treni perondan kalkmayı başaramadı!

EN-NESYRİ’YE DİKKAT ÇEKEN İLGİ

Maçın ardından Fenerbahçe’de bir transfer hareketliliği yaşandı! Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Rangers karşılaşmasının ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Haberlere göre, sezon başında Sevilla’dan 19.5 milyon Euro’ya transfer edilen 27 yaşındaki yıldız, 2025’te önemli bir gol kaynağı haline geldi. Bu ilgi, Fenerbahçe camiasında yeni bir transfer döneminin kapılarını açabileceği anlamına geliyor.