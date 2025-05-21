En-Nesyri’ye 30 MİLYON Euro Teklif!

Tepki Çeken Gol Sevinci Ardından Ayrılık Olabilitesi

Sezon boyunca inişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Youssef En-Nesyri, Eyüpspor ile oynanan karşılaşmada attığı gol sonrası tribünlerden gelen protestolara “duyamıyorum” işaretiyle yanıt verdi. Bu durum, taraftarın tepkisini daha da artırdı.

Arap Kulüpleri Sıraya Girdi

Elde edilen bilgilere göre, En-Nesyri’ye başta Suudi Arabistan olmak üzere pek çok Arap kulübünden ciddi teklifler ulaştı. Sezon başında 19.5 milyon euroya Sevilla’dan transfer edilen Faslı golcü için Fenerbahçe’nin beklentisi ise 30 milyon euro düzeyinde.

Performansı Göz Doldurdu

Tepkilere rağmen En-Nesyri, istatistiksel olarak başarılı bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli forma altında 50 maçta 28 gol ve 7 asist kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa ve Körfez liglerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Fenerbahçe Satışa Yeşil Işık Yaktı

Arap kulüplerinden gelen teklifler, Fenerbahçe yönetimi tarafından değerlendiriliyor. Yönetim, yüksek bir bonservis ile satışa sıcak bakarken, oyuncunun da ayrılığa sıcak bakması transfer sürecini hızlandırabiliyor.