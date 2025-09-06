En net görüntüler: 3I/ATLAS’ın gizemi çözüldü

GİZEMLİ CİSMİN ANALİZİ

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, aylardır süregelen tartışmaları sona erdirerek 3I/ATLAS’ın gizemini açığa çıkardı. Saate 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru hareket eden bu cisim, çekirdeğinin çevresinde parlayan bir alan ve Güneş’in karşısında uzanan bir kuyruğa sahip.

KUYRUKLU YILDIZ OLARAK TANIMLANDI

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre mesafedeyken çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeği taşıdığını ortaya koydu. Ayrıca Güneş ışığı ile birlikte oluşan uzun kuyruk da gözlemlendi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor” diye ifade etti.

FARKLI KİMYASAL YAPISI

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinin Dünya’daki kuyruklu yıldızlara kıyasla daha fazla karbondioksit ve daha az su içerdiğini belirtti. Bu durum, cismin kendi yıldızından uzakta bir bölgeden oluştuğunu işaret ediyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerinde gezegen oluşum süreçlerine dair kıymetli ipuçları sunduğunu vurguluyor.

UZAYLI GEMİSİ TEORİLERİ ÇÖKERTİLDİ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay gemisi, hatta nükleer güçle çalışan bir aracın parçası olabileceğini ileri sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu açıkça kanıtladı. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonları sona erdirdi.

KISA GÖZLEM FIRSATI

Bilim insanları, 3I/ATLAS hakkında yalnızca kısa bir gözlem penceresinin bulunduğunu ve bu nedenle mümkün olduğunca fazla veri toplamaya çabaladıklarını ifade ediyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlayabiliriz” diye açıkladı.