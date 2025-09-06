En net görüntüler, 3I/ATLAS’ın gizemini çözdü

3I/ATLAS’IN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Şili’de bulunan Gemini South Gözlemevi, son zamanlarda tartışma konusu olan 3I/ATLAS cismi hakkında en net görüntüleri elde etti. Saatte 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen bu nesne, çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan belirgin bir kuyruğa sahip.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Dünya’dan yaklaşık 380 milyon kilometre mesafedeyken çekilen renkli fotoğraflar, bu cismin yoğun bir buz çekirdeği taşıdığını ortaya koyuyor. Uzun kuyruk, Güneş ışığı ile etkileşimi sonucunda belirgin hale geldi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde ifade etti.

FARKLI KİMYASAL YAPISI VAR

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinin Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit ve daha az su içerdiğini belirtti. Bu durum, cismin kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğu fikrini güçlendiriyor. Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair kritik ipuçları sunduğunu vurguluyor.

UZAYLI GEMİSİ TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay gemisi olabileceğini düşünmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu açıkça ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek bu tür spekülasyonlara son verdi.

KISA SÜRELİ GÖZLEM FIRSATI

Bilim insanları, yalnızca sınırlı bir gözlem zaman dilimine sahip olduklarını belirtiyor. Bu nedenle 3I/ATLAS hakkında olabildiğince fazla veri toplamaya çalışıyorlar. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” dedi.