en-ucuz-19-otomobil-modeli-mart-2025

2025 YILINDA SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

2025 yılı Mart ayında Türkiye’de yeni otomobil almak isteyenler için en uygun fiyatlı 19 modelin güncel fiyat listesini bir araya getirdik. Özellikle şehir içinde kullanıma uygun, ekonomik ve kompakt araçlar, tüketicilerin dikkatini çekiyor. Uygun fiyatlarıyla öne çıkan Hyundai i10, Fiat Egea ve Kia Picanto gibi modeller, ilk sıralarda yer alıyor. Bunun yanı sıra, elektrikli araç segmentinde de BYD Dolphin ve Togg T10X gibi modeller, çevre dostu seçenekler arayanlar için cazip alternatifler sunuyor. İşte detaylar…

ÖNE ÇIKAN MODELLER

1- Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump Fiyatı: 975.000 TL

2- Fiat Egea 1.4 Fire Easy Benzinli 95 HP Fiyatı: 984.900 TL