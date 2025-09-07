En Yakın Rakibine 34 Puan Fark

MİLLİ MOTOSELİTCİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU FIRTINASI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağının superpole yarışında birinci olarak, Fransa’da “2’de 2” yapıyor. Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ile birlikte Fransa’nın 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti’nde düzenlenen WSBK’nin 9. ayağında 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİ KAZANDI

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla katıldığı superpole yarışında, yarışın ilk turunda elde ettiği liderliği, son ana kadar koruyarak damalı bayrağı birinci sırada geçti. Böylece Fransa’da iki yarışta da birincilik elde eden Toprak, üst üste 11. galibiyetine imza attı. Superpole yarışında Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye’yi WSBK’de temsil eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 15. sırada tamamladı. Bu sonuçla Toprak, genel klasmanda puanını 444’e çıkararak şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e yükseltti. Genel klasmanda Bulega 410 puanla ikinci sıradayken, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada yer alıyor.