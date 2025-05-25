En Yüksek Faiz Sunan Bankalar

POLİTİKA FAİZİ ARTINCA MEVDUAT YARIŞI BAŞLADI

Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasıyla birlikte bankalar arasında bir mevduat rekabeti yoğunlaştı. TCMB, politika faizini yüzde 46 seviyesine çıkarırken, bankalar bu oranın üzerinde, yüzde 50’yi aşan faiz teklifleri sunarak mudilere ulaşmayı hedefliyor. En yüksek faizi veren bankalar, daha fazla müşteri kazanmak için kıyasıya bir yarışa girdi. Bu rekabet ortamında, faiz oranları dikkat çeken bir unsur haline geldi.

DEVLET GARANTİSİYLE MEVDUAT SİGORTASI

Yurtiçindeki şubelerdeki TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonları için, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki her bir kişi, 950 bin TL’ye kadar devlet sigortası kapsamında yer alabiliyor. Bu durum, yatırımcıların çalıştıkları bankalarla daha güvenli bir şekilde işlem yapmasını sağlıyor.

FAİZ ARTIRMAK İÇİN PAZARLIK YAPIN

Bankalar arasındaki faiz oranları değişkenlik göstermekte. Daha yüksek faiz oranı almak isteyen kişilerin şubedeki görevlilerle iletişime geçmesi önemli. 1-2 puana kadar ek faiz sunma yetkisi olan şube çalışanları, müşterilerini daha iyi bir öneriyle karşılamak için inisiyatif alabiliyor. Bu nedenle, uygun faizi elde etmek için bankalarla pazarlık yapmak oldukça faydalı olabilir.