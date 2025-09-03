ENAG, Ağustos Enflasyonunu Açıkladı

Ekonomi

ENAG AĞUSTOS AYI ENFLASYON SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Akademisyenler ve ekonomistler tarafından bağımsız bir şekilde oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ait enflasyon araştırmasının sonuçlarını duyurdu. ENAG, aylık bazda enflasyonun yüzde 3.23 arttığını belirtiyor. Ayrıca, E-Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) son 12 aylık artışını yüzde 65.49 olarak kaydetti. Temmuz ayında ise E-TÜFE, yüzde 3.75 artış göstermiş, yıllık artış oranı ise yüzde 65.15 olarak gerçekleşmişti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik gerçekleştirilen beklenti anketine 25 ekonomist katıldı. Bu ankette, katılımcıların ağustosta aylık enflasyon için beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 olarak belirlendi. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri ise yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 arasında değişiklik gösteriyor.

