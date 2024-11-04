“ENAG Ekim Ayı Enflasyon Sonuçlarını Açıkladı”

ENAG’IN EKİM AYI ENFLASYON ARAŞTIRMASI SONUÇLANDI

Akademisyenler ve ekonomistler tarafından bağımsız bir şekilde oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyon araştırmasının sonuçlarını duyurdu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında yüzde 5.57 artış gösterdi. E-TÜFE’deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 89.77 olarak kaydedildi. TÜİK’in alt grupları dikkate alındığında en büyük yükseliş “Ulaştırma” kaleminde, yüzde 10.38 oranıyla gerçekleşti. En fazla aylık düşüş ise yüzde 3.01 ile “Lokanta ve Oteller” grubunda gözlemlendi. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında yüzde 5.34 artmış ve E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 88.63 olarak gerçekleşmişti.

ÖNCÜ GÖSTERGELER ENFLASYONDA YÜKSELMENİN HABERCİSİ OLDU

Ekim ayındaki öncü göstergeler enflasyonun yükseleceğine dair sinyaller veriyordu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı veriler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamları için öncü gösterge olarak değerlendiriliyor. Bu verilere göre, İstanbul’da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3.64 arttı. Ayrıca, toptan fiyatlar da aylık yüzde 0.15 oranında artış gösterdi.