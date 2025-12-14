Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Endonezya’daki son afet verileri açıklandı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe’de yaşanan doğal felaketlere dair güncel verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, sel ve toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 1006’ya ulaştığı, ayrıca 5 bin 400’ü aşkın kişinin yaralandığı ve 217 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

AFETTEN ETKİLENENLERİN SAYISI

Ayrıca, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelen afetten dolayı yaklaşık 1 milyon 200 bin bireyin geçici barınaklara yerleştirildiği ifade ediliyor. Yoğun yardım ve destek süreçlerinin sürdüğü bu durum, afet yönetimi açısından ciddi bir kriz yaratıyor.