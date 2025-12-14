Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

endonezya-da-sel-ve-toprak-kaymalari-felaketi-yasaniyor

Endonezya’daki son afet verileri açıklandı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe’de yaşanan doğal felaketlere dair güncel verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, sel ve toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 1006’ya ulaştığı, ayrıca 5 bin 400’ü aşkın kişinin yaralandığı ve 217 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

AFETTEN ETKİLENENLERİN SAYISI

Ayrıca, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölgede meydana gelen afetten dolayı yaklaşık 1 milyon 200 bin bireyin geçici barınaklara yerleştirildiği ifade ediliyor. Yoğun yardım ve destek süreçlerinin sürdüğü bu durum, afet yönetimi açısından ciddi bir kriz yaratıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.
Gündem

Almanya Başbakanı Merz: Transatlantik İlişkilerde Değişim Zamanı

Almanya'nın Başbakanı Merz, ABD'nin çıkarlarını sert bir biçimde savunduğunu vurgulayarak, transatlantik ilişkilerde önemli değişimlerin yaşanabileceğine dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.