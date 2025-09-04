Endonezya’daki Protestolarda Can Kaybı 10’a Yükseldi

PROTESTOLARIN SEBEPLERİ

Endonezya’da, milletvekillerinin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığı haberlerinin ardından 25 Eylül’de başlayan protestolar devam ediyor. Ülke genelinde düzenlenen bu eylemlerin şiddet içermesi, can kaybını artırıyor.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a ulaştığını, binden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Örgüt, Endonezya polisinin yaptığı operasyonlarda 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti. Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, “Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir” diye konuştu.

GÖSTERİLER SÜRECEK

BEM SI adıyla bilinen öğrenci birlikleri koalisyonunun Başkanı Muzammil Ihsan, ülkede bugün de protestoların devam edeceğini vurguladı. “Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca Gebrak sendikasına bağlı işçilerin, başkent Jakarta’da güvenlik güçlerinin sert müdahalesini protesto etmek ve gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istemek amacıyla gösteri yapacakları da bildirildi.

PROTESTOLAR NELERDEN BAŞLADI?

Protestolar, Endonezya’daki Temsilciler Meclisi’ndeki 580 üyenin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin duyulmasının ardından başlamıştı. İlk gösteriler, 25 Ağustos’ta başlamış ve şiddet olaylarıyla devam etmişti.

POLİS MÜDAHALESİ

29 Ağustos’taki protestolar esnasında güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtırken, motosikletli bir kişinin polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybettiği bildirildi. Sulawesi Adası’nda 30 Ağustos’taki bir diğer protestoda, hükümet binasının ateşe verilmesi sonucu içeride mahsur kalan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Salı günü yetkililer, ülke genelindeki olaylarla ilgili can kaybının 6’ya yükseldiğini duyurdu.