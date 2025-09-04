Endonezya’daki Protestoların Can Kaybı 10’a Yükseldi

PROTESTOLARIN NEDENİ

Endonezya’da milletvekillerinin Eylül 2024’ten itibaren aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin ardından, 25 Eylül’de başlayan protestolar devam ediyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar, şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle can kaybı artıyor.

CAN KAYBI VE YARALILAR

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden gelen açıklamaya göre, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a çıktı. Yüzlerce kişi de yaralanırken, Endonezya polisi, düzenledikleri operasyonlarla 3 binden fazla kişiyi gözaltına aldı. Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, “Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir” dedi.

GÖSTERİLERİN DEVAM EDİŞİ

BEM SI öğrenci birlikleri koalisyonu Başkanı Muzammil Ihsan, ülkede gösterilerin süreceğini ifade ederek, “Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gebrak sendikasına bağlı işçiler de başkent Jakarta’da, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini protesto etmek ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etmek üzere bir gösteri düzenleyecek.

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

Protestolar, Temsilciler Meclisi’ndeki 580 üyenin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığını bildiren haberlerin yayılmasının akabinde başlamıştı. 25 Ağustos’ta başlayan protestolar, kısa sürede şiddet olaylarına dönüşmüştü.

KAYIPLARIN ARTMASI

29 Ağustos’taki protestolar sırasında, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmaya çalışırken bir motosikletli, polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Sulawesi Adası’nın güneyinde 30 Ağustos’ta ise protesto gösterileri sırasında hükümet binasının ateşe verilmesi sonucu içerde mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada, ülke genelindeki olaylarda can kaybının 6’ya yükseldiğini bildirdi.