Endonezya’daki Sel ve Heyelan Felaketinin Can Kaybı 900’ü Geçti

Endonezya’daki Kasırga Felaketi

Geçen hafta Malaka Boğazı üzerinde meydana gelen nadir ve güçlü bir kasırga, Endonezya’nın bazı bölgelerinde şiddetli yağışlara yol açarak felakatlara neden oldu. Yetkililerin aktardığı son verilere göre, can kaybı 900’ü geçti ve yüzlerce kişi hâlâ kayıp. Sel felaketi sonucunda 100 binden fazla evin tamamen yok olduğu bildirildi.

SELİN VURDUĞU KÖYLERDEKİ YIKIM

Felaketin en yoğun hissedildiği bölgelerden Aceh Tamiang’daki kurtulanlar, köylerinin hızla yükselen sular tarafından tamamen silindiğini belirtti. Lintang Bawahn Köyü’nden Fitriana, insanların evlerinin çatılarına çıkarak hayatta kaldıklarını ve “4 yaşındaki çocuklarıyla üç gün boyunca yemek yemeden, su içmeden beklediler” dedi. Köydeki evlerin yüzde 90’ının yıkıldığı ve 300 ailenin açıkta kalmak zorunda kaldığı aktarıldı. Bir başka kurtulan, suyun evinin ikinci katına kadar yükselmesi üzerine tekneyle tahliye edildiklerini, ancak sığındıkları komşu köyde yeniden su baskınına maruz kaldıklarını ifade etti.

BÖLGEDEKİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Açıklamalara göre, kurtarma ekipleri hala ‘bel seviyesindeki çamur’ içerisinde ceset arayışı sürdürüyor. Vali, “Birçok insan temel ihtiyaç maddelerine muhtaç. Aceh’in uzak bölgelerinde halen ulaşılamayan yerler var. İnsanlar selden değil, açlıktan ölüyor. Durum bu” dedi. Ulaşımın kesik olduğu Sibolga Şehri ve Merkez Tapanuli bölgelerine yardımlar yalnızca hava ve deniz yoluyla ulaştırılabiliyor. Bazı bölgelerdeki marketlerde yağma olayları da rapor edildi. Selden etkilenen bir hapishanenin tehdit altında olması nedeniyle, tutukluların tahliye edildiği ve güvenlik güçlerince denetim altına alındığı ifade edildi.

AFETİN BÜYÜK RESMİ

Bu felaket, son haftalarda Sri Lanka, Tayland, Malezya ve Vietnam’ı da etkileyen aşırı hava olayları zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sadece Endonezya’daki bu afetle ölenlerin sayısı, Asya’daki son dönem afetlerinde gerçekleşen toplam can kaybının neredeyse yarısını oluşturuyor.